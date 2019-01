De vreemde schreeuw van Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo is afkomstig van Madeira. Een eiland dat net zo bij Portugal hoort als Limburg bij Nederland; een volwaardig onderdeel van de natie, maar de bewoners voelen zich vanwege hun accent niet altijd serieus genomen. Een licht minderwaardigheidscomplex is Ronaldo van jongs af aan niet vreemd. Hij vindt zichzelf de beste voetballer van de wereld, en in een Messi-loos tijdperk had hij het zeker bij het juiste eind gehad. Maar die kleine Argentijn dartelt nu eenmaal in de zelfde periode als Ronaldo over de Europese velden, en dat gegeven lijkt de Portugees soms moeilijk te kunnen verkroppen.



Deze frustratie uitte zich in de luide ‘siiiiii’ die Ronaldo de wereld in brulde op 12 januari 2015. De Portugees had zojuist de Gouden Bal gewonnen, en vierde dat op een manier die meer verongelijktheid dan blijheid blootlegde. FIFA-voorzitter Sepp Blatter, die naast Ronaldo op het podium stond, schrok zichtbaar van de kreet. Nu kan de Gouden Bal, de verkiezing voor de beste voetballer van de wereld, in de officiële voetbalstatistieken niet tippen aan echte prijzen als Champions League-bekers, landstitels, EK’s en WK’s. Maar qua prestige en aanzien is het een uiterst waardevolle beloning. Zeker voor Ronaldo.



