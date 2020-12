De zeven winnaars van de Copa Corona: creatief en positief in moeilijke tijden

Terrance Pieters (24)

Was het Black Lives Matter-debat ook zo prominent gevoerd als de sportzomer vol had gezeten met evenementen? Vermoedelijk niet. Atleten gebruikten juist de stilte in de stadions om hun stem te laten horen. Zo ook hockeyinternational Terrance Pieters. Hij excelleert in een van de witste sporten van het land, waar racisme en discriminatie ver weg leken. Leken, want Pieters vertelde in de Volkskrant openhartig dat het ook in het hockey geregeld mis is gegaan. ,,Het is klaar nu’’, zei Pieters, die veel lof oogstte. ,,Ik denk dat we een barrière gaan overwinnen.’’