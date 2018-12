December: Mourinho ontslagen, hockeyers verliezen WK-finale

Winst Williams kan nederlaag VS niet voorkomen in Hopman Cup

9:42 Ondanks de zege van Serena Williams in haar eerste partij van het nieuwe seizoen, heeft het team van de Verenigde Staten het eerste duel in de Hopman Cup verloren. Griekenland versloeg de VS in Perth met 2-1 in de groepsfase van het officieuze WK voor gemengde teams.