Deed Max maar mee tegen Wit-Rusland en Zweden

Advocaat vol verbazing over spelende De Vrij, Van Dijk mag nog hopen

1 oktober Bondscoach Dick Advocaat wil in principe geen beroep doen op Virgil van Dijk voor de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (zaterdag) en Zweden (10 oktober). De verdediger had zaterdag bij Southampton voor de eerste keer in ruim acht maanden een basisplaats in de verloren uitwedstrijd tegen Stoke City (2-1). Hij maakt echter geen deel uit van de definitieve selectie van Oranje, die Advocaat vrijdag bekendmaakte.