Deze man staat in Bakoe al voor de 500ste keer met zijn lens bovenop het F1-circus

Door Arjan Schouten



Hij kan het hotel eigenlijk niet betalen, maar Peter van Egmond slaapt dit jaar opnieuw in het gigantische Hilton in Bakoe. Pal naast de F1-paddock, tal van coureurs slapen er ook. In de bar en de eetzaal kunnen ze het werk van Van Egmond bewonderen. ,,Normaal is dit natuurlijk veel te duur voor me, maar ik heb de manager maar weer even gebeld. Hij wat foto’s in zijn hotel, ik voor weinig een bed. Al viel dat weinig nog steeds tegen’’, grinnikt Van Egmond, die je na ruim 35 jaar niet meer uit hoeft te leggen hoe het Formule 1-wereldje werkt.