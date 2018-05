Dit zijn de rijkste Nederlandse sporters, Verstappen 'slechts' elfde

Feyenoord-icoon Gerard Kerkum overleden

15:03 Oud-voetballer en voormalig voorzitter van Feyenoord, Gerard Kerkum, is zaterdag overleden. Dat meldt de Rotterdamse club, die Kerkum vrijwel zijn hele leven in verschillende functies diende, op de website. Kerkum was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Tot voor kort was hij actief als voorzitter van de Stichting Continuïteit Feyenoord. Hij was 87 jaar.