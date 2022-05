Door deze strafschop wint Frankfurt de Europa League ten koste van Van Bronckhorst

Het is Giovanni van Bronckhorst niet gelukt om geschiedenis te schrijven met Rangers. De Schotse club verloor een spannende Europa League-finale van Eintracht Frankfurt na strafschoppen. Na 120 minuten stond het 1-1 in Sevilla. Daardoor blijft Dick Advocaat nog even de laatste Nederlandse trainer die een Europese prijs won.