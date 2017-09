Dribbelkoning Isco legt Italië op de pijnbank

Pijlen » US Open Rojer verder in dubbel, Schuurs uitgeschakeld

23:20 Jean-Julien Rojer is bij de US Open doorgedrongen tot de derde ronde van het mannendubbelspel. De Nederlandse tennisser won met zijn dubbelpartner Horia Tecau uit Roemenië in twee sets van Hyeon Chung uit Zuid-Korea en Lu Yen-hsun uit Taiwan. Rojer en Tecau zijn in New York als twaalfde geplaatst.