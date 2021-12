Edwin Jongejans weg als bondscoach van de schoonspringers, Ramon de Meijer de opvolger

Ramon de Meijer volgt per 1 februari 2022 Edwin Jongejans op als bondscoach van de Nederlandse schoonspringers. Jongejans heeft een nieuwe job in Australië.

De Meijer is al sinds 2016 in dienst van de KNZB als jeugdbondscoach en fungeerde de laatste jaren ook al als assistent van Jongejans. ,,Ik vind het erg jammer dat Edwin vertrekt, want ik had graag nog een aantal jaren met hem samen willen werken. De afgelopen tijd heb ik veel van Edwin geleerd. Het is voor mij nu een mooie stap en uitdaging om hem op te volgen”, zegt De Meijer.

Jongejans, voormalig wereldkampioen op de 1 meter-plank, was sinds 2018 bondscoach. Onder zijn leiding werden Inge Jansen (3 meter-plank) en Celine van Duijn (10 metertoren) Europees kampioen en ze wisten zich ook allebei te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio. Van Duijn eindigde als tiende en Jansen zette de beste Olympische prestatie ooit neer met een vijfde plaats.

Jongejans wordt performance coach in Brisbane

Jongejans wordt performance coach bij de Queensland Academy of Sport in Brisbane, een van de olympische trainingscentra van de Australische schoonspringers. ,,Met de Olympische Spelen van Brisbane in 2032 als stip aan de horizon, is het voor mij persoonlijk een mooie kans om in Australië aan de slag te gaan”, aldus Jongejans.

André Cats, technisch directeur van zwembond KNZB, betreurt het vertrek van Jongejans. ,,We waren graag met hem doorgegaan, maar we respecteren uiteraard zijn keuze om naar Australië te vertrekken. Bovendien hebben we er ook alle vertrouwen in dat zijn assistent Ramon de Meijer de door hen beiden uitgezette koers, ook als hoofdcoach kan vervolgen. De opmars van ‘zijn’ talentengroep biedt veel perspectief voor de toekomst. We mogen van deze springers niet direct verrassingen verwachten in Parijs, maar voor de olympische cycli daarna is er zeker de nodige potentie.”

Volledig scherm Ramon de Meijer als schoonspringer © Rodney Kersten