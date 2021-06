EK-nieuws | Bijzonder duel Spanje eindigt in zege, ook Llorente positief

Video Van der Poel snelste in sprint: ‘Als je ziet wie ik hier allemaal klop, dan mag je dit toch een knappe zege noemen’

7 juni Mathieu van der Poel heeft de tweede rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Nederlander van Alpecin-Fenix kwam als eerste over de finish, nadat hij 3 kilometer voor het einde de aanval had ingezet. Op de laatste meters bleef hij de Duitser Maximilian Schachmann een seconde voor. Wout Poels eindigde als derde.