EK-nieuws in het kort | De Ligt traint ‘gewoon’ mee bij Oranje, ‘bewegende’ postzegel van Rode Duivels

Opnieuw brons voor zwaarge­wicht Meyer op WK judo

12 juni Roy Meyer heeft op de WK judo in Boedapest een bronzen plak veroverd in de klasse boven 100 kilogram. In de strijd om de derde plaats was de 30-jarige Meyer op ippon te sterk voor de Braziliaan Rafael Silva, van wie hij op de Olympische Spelen van 2016 in de herkansingen verloor.