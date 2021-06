EK-nieuws in het kort | Denen trainen vandaag niet, België moet verder zonder Castagne

UFC-kampioen Adesanya behoudt titel in herkansing met Vettori

10:28 Israël Adesanya gaf afgelopen nacht een clinic MMA-vechten in zijn herkansing met de Italiaan Marvin Vettori voor de UFC-middengewicht-titel in de Gila Arena, Glendale (Arizona). Het was de derde titelverdediging voor de Nieuw-Zeelander en zijn tweede gevecht met Vettori.