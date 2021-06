EK-nieuws in het kort | Doelman Sommer naar huis voor geboorte tweede kind

Weer geen trofee voor Michael van Gerwen, De Sousa gooit record Wright aan diggelen

16 juni Michael van Gerwen haalde gisteren nog de finale bij de PDC Super Series, maar vanavond was het bij Players Championship 15 in de achtste finales einde verhaal. Mighty Mike verloor met 6-4 van Rob Cross, die voor het eerst in zo’n drie jaar weer eens een zege boekte op de Brabander.