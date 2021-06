EK-nieuws | Kulusevski mist eerst EK-duel Zweden, selectie Spanje alsnog gevaccineerd

Het Europees kampioenschap begint op vrijdag 11 juni in Rome. Het Nederlands elftal speelt de eerste groepswedstrijd op zondag 13 juni in Amsterdam tegen Oekraïne. We zetten hier dagelijks de belangrijkste nieuwszaken rond Oranje en het EK op een rij.