EK-nieuws | Selectie Spanje alsnog gevaccineerd, beter licht in Johan Cruijff Arena

Video + podcast Dumoulins comeback van uur tot uur: ‘Een soort eerste schooldag; spannend, maar wel leuk’

7 juni Tom Dumoulin (30) werd zestiende in de korte tijdrit bij zijn rentree in het wielerpeloton. AD Sportwereld volgde hem van dichtbij in de Ronde van Zwitserland. Een verslag van zijn dag.