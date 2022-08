Elon Musk na aankondiging overname Manchester United: ‘Grapje, ik koop geen enkele sportclub’

In reactie op vragen of hij serieus is over het kopen van de voetbalclub, reageert Musk: ‘Nee, dit is een langlopende grap op Twitter. Ik koop geen enkele sportclub’.



Musk plaatst vaker grappig bedoelde tweets die niet waar blijken te zijn. Maar eerder dit jaar bood Musk wel aan Twitter op te kopen. Dat leidde tot een koopovereenkomst die nu voor de rechter ligt, omdat Musk zich terug wil trekken uit de transactie ter waarde van 44 miljard dollar. De oprichter van Tesla is één van de rijkste mensen op aarde.



Manchester United is een van de meest vermogende en meest succesvolle voetbalclubs ter wereld. De Amerikaanse familie Glazer is sinds 2005 eigenaar van de club en bezit ook de American Football-club Tampa Bay Buccaneers uit Florida.



De tweet kwam na een andere tweet van Musk waarin hij zei zowel linkse Republikeinen als rechtse Democraten te steunen.