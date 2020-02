Epke Zonderland zet grote stap richting Spelen

NK Utrechts wonderkind Seedo op één na snelste meisje van 16 aller tijden

8:50 Het heeft er alle schijn van dat Nederland na Dafne Schippers een nieuwe sprintsensatie in huis heeft. N'ketia Seedo liep de gevestigde sprintorde zoek op de 60 meter bij de NK indooratletiek in Apeldoorn. Seedo is pas 16 jaar oud.