Epo, jaloezie en misbruik: Franse oren klapperen door onwaarschijnlijk dopingverhaal

Maar het verhaal is daarmee niet ten einde. Boxberger had haar stiefvader in 2007 al eens aangeklaagd wegens seksueel misbruik tussen 2003 en 2006. Flaccus was op dat moment haar jeugdtrainer. Later trok ze die aanklacht in: ,,Omwille van zijn relatie met mijn moeder. Ze kende de feiten en zou dan als medeplichtige beschouwd kunnen worden.”



,,Ik heb nooit begrepen waarom mijn moeder bij hem bleef. Vooral omdat ze wist wat hij me allemaal heeft aangedaan. Ik ben daarvoor nog steeds in behandeling bij een psychiater. Ik heb hem twaalf jaar lang gemeden, maar mijn moeder wilde dat ik Flaccus opnieuw in mijn leven toeliet. En dat deed ik ook.”



Dopingjagers twijfelen over de geloofwaardigheid van het krankzinnige verhaal. Die injectie moet ze toch gemerkt hebben? En misschien offert Flaccus zich wel op, zodat zij kan ontsnappen aan een dopingschorsing van vier jaar. De stiefvader riskeert dan weer een gevangenisstraf van zeven jaar. Serra wordt momenteel niets ten laste gelegd.



In een post op Instagram van een week geleden blijft Boxberger bij haar verhaal. ,,Ik vertrouw op gerechtigheid’’, schrijft ze over het onderzoek dat tegen haar gaande is. ,,Mijn persoonlijke verhaal is pijnlijk en atypisch, hoewel ik niet denk dat ik de enige vrouw ben die dergelijk misbruik heeft gekend. Het is soms moeilijk te begrijpen waarom we iemand vergeven die ons in het verleden pijn heeft gedaan, maar ik moest het doen met het oog op ons gezin.’’ Ze verwierp het voorstel van het Franse dopingagentschap om voor vier jaar geschorst te worden en reisde deze week af naar Parijs om de analyse van de B-staal bij te wonen. De uitslag daarvan wordt over enkele dagen verwacht.