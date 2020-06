Erwin Koeman ondergaat hartoperatie

Oud-voetballer en trainer Erwin Koeman, de oudere broer van bondscoach Ronald Koeman, ondergaat vrijdag een openhartoperatie in een ziekenhuis in Eindhoven. Dat zegt de 31-voudig international in een interview met De Telegraaf .

De 58-jarige Erwin Koeman verblijft al in het ziekenhuis en stelt dat hem een ‘pittige’ ingreep te wachten staat. ,,Maar men is er op tijd bij en dat is geruststellend’’, zegt de speler, die net als zijn broer Ronald deel uitmaakte van het Nederlands elftal dat in 1988 Europees kampioen werd.

Koeman was al in contact met specialisten vóórdat zijn broer Ronald op 3 mei na het wielrennen een hartinfarct kreeg en naar het ziekenhuis in Amsterdam moest worden afgevoerd. Daar werden twee stents geplaatst om vernauwingen in de bloedvaten weer te verwijden.

,,In mijn geval kan dat niet. De vernauwingen zien er anders uit en dat vereist dat er een techniek voor een bypass wordt toegepast’’, legt Koeman uit in de krant. Hij zegt niet geheimzinnig te willen doen over de ingreep en daarom ermee naar buiten te zijn gekomen. In het geval van Ronald waren de media al op de hoogte voordat alle familie was ingelicht en in paniekverhalen over zijn gezondheid zegt Erwin geen trek te hebben.