Federer oudste nummer 1 ooit na zege op Haase in Ahoy

Waar een ramvol Sportpaleis van Ahoy massaal op hoopte, gebeurde ook. Recordbreker Roger Federer, een man met een missie in de Maasstad, voegde nog een extra museumstuk aan zijn rijke tennisoeuvre toe. Voor het eerst sinds 4 november 2012 staat de Zwitserse komende maandag weer op de nummer 1 positie van de wereldranglijst.

,,Het is ongelooflijk speciaal. De voldoening is enorm. Het is lang geleden dat ik het voor het laatst was. Ik ben terug gekomen van een blessure en mijn leeftijd speelt ook mee. Ik heb er ontzettend veel voor moeten doen. Het voelt compleet ander dan toen ik het voor het eerst werd. Toen was het een bevestiging dat ik de beste van de wereld was, nu gewoon crazy.''

Met zijn gewonnen kwartfinale op het ABN AMRO World Tennis Tournament voltooide hij tegenover Robin Haase in drie sets (4-6 6-1 6-1) zijn grootste doel in de Maasstad. Hij legde in 1 uur en 19 minuten beslag op een ticket voor de halve finale en scoort daarmee sowieso voldoende ATP-punten om zijn Spaanse rivaal Rafael Nadal nog eens te passeren op de ATP-lijst. Op zijn 36ste, als oudste speler ooit.



Een unieke kans die zich zomaar aandiende na zijn schitterende zege op de Australian Open, eerder dit jaar. De Zwitserse maestro vroeg er speciaal een wildcard voor aan bij toernooidirecteur Richard Krajicek. Straks is hij met afstand de oudste nummer 1 ooit. Het record van André Agassi (33,35 jaar) uit 2003 is rijp voor de afvalemmer.

Roger Federer is na ruim vijf jaar weer terug op de troon.

302 weken

Al 302 weken stond Federer eerder in zijn carriere op nummer één en daar komt nu dus minimaal een 303de week bij. Dat scenario leek op de feestavond van de 45ste jubileumeditie, afgetrapt op de tonen van Rotterdamse trots Afrojack, zowaar even in het gedrang te komen toen thuisfavoriet Robin Haase met sterk en brutaal spel de eerste set voor zich opeiste in 35 minuten tijd. Het bleek echter niet de opmaat van een gigantische stunt, maar het signaal voor Federer om wakker te worden en weer in zijn artiestenmodus te kruipen. De verloren set, toch al een zeldzaamheid voor Federer tegenwoordig, maakte in een wereldwijd bekeken partij alleen maar het beste in de Zwitser wakker.



Als een schilder begon hij op het Rotterdamse hardcourt weer strakke penseelstreken van de baseline te versturen, met af en toe creatieve klodder aan het net. In mum van tijd stelde hij zo orde op zaken door het tweede bedrijf te winnen: 6-1. En de beslissende set ging niet minder rap: .



Haase gaf zeker in de eerste set prima tegenstand en stond er in misschien wel de mondiaal best gevolgde tennispartij ooit in Ahoy echt niet alleen als kannonenvoer. Maar een Federer op recordjacht afstoppen bleek onbegonnen werk.



Niet dat ook maar iemand van de 11.000 man op de tribunes daar kapot van was. Op een historische tennisavond draaide het maar om één man. De Zwitserse tennisopa, die na toernooizeges in 2005 en 2012 het ABN AMRO World Tennis Tournament nog maar eens op de wereldkaart zette.

Seppi

Federer stuit in de halve finale op de Italiaan Andreas Seppi. De 33-jarige Seppi, als 'lucky loser' in het hoofdtoernooi gekomen, rekende in de kwartfinale af met de talentvolle Rus Daniil Medvedev: 7-6 (4) 4-6 6-3. Medvedev had zich via de kwalificaties op eigen kracht naar het hoofdtoernooi geslagen.

De andere halve finale in Rotterdam gaat tussen de Belg David Goffin en Grigor Dimitrov uit Bulgarije. Goffin en Dimitrov stonden vorig jaar in Londen al tegenover elkaar in de finale van de ATP World Tour Finals, toen zegevierde de Bulgaar.

'Dank voor deze ceremonie'

Met een speciaal gemonteerde film vol met tennishoogtepunten van Federer bracht het toernooi meteen na de partij een ode aan de Zwitser, die onder de indruk bleek van het open doekje.

,,Ik ben er gewoon emotioneel van dat we zo’n speciaal historisch moment hier met je mee mogen maken’’, begon Richard Krajicek aan een interview op de baan.

,,Dank voor deze ceremonie. Dank om hier te mogen zijn, op het laatste moment via een wildcard. Ik had dit nodig’’, bekende Federer. ,,Mijn leven was prima geweest zonder deze kans, maar wat een fantastische reis is dit geweest om nog eens nummer 1 te worden. Dit betekent heel erg veel voor mij. Nummer 1 is de ultieme prestatie in onze sport. Als je ouder bent, kinderen krijgt, voelt het alsof je er veel meer arbeid in moet stoppen, daarom voelt deze terugkeer op de eerste plaats het speciaalst van allemaal.’’

Richard Krajicek en Roger Federer.

