'Fortuna Sittard in gesprek met Dzsudzsák'

Makkelie leidt CL-duel tussen Brugge en Dortmund

12:05 Danny Makkelie is komende week actief in de Champions League. De Nederlandse scheidsrechter is door de Europese voetbalbond UEFA aangewezen voor de groepswedstrijd tussen Club Brugge en Borussia Dortmund. Makkelie krijgt assistentie van grensrechters Mario Diks en Hessel Steegstra.