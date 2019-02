Frank de Boer verliest eerste officiële duel met Atlanta United

Romario keert terug naar Eindhoven... als Koning Carnaval

6:42 ‘Sou-za Faria, Souza Faria’ klinkt het volgende week ongetwijfeld weer in Eindhoven. Romario de Souza Faria, het Braziliaanse wonderkind, keert terug in Eindhoven. Niet in de spits bij PSV maar in de traditionele optocht tijdens carnaval volgende week zaterdag.