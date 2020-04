Frank Kramer toont zijn billen aan het Ajax-publiek

Frank Kramer was een uitstekende voetballer. Het soort linksbuiten waarvoor het woord ‘grillig’ werd uitgevonden. Als de zon scheen over de eredivisie en er een aansprekende tegenstander werd opgetrommeld, was Kramer op zijn best. Watervlug en vaardig, zoals je vleugelspitsen het liefst krijgt opgediend. Maar slechts bij vlagen dus, want Kramer was als geen ander op de hoogte van de vele sluipweggetjes naar roem. Zoals bovenstaande iconische foto van 24 april 1979 laat zien. De Volendam-aanvaller werd spottend toezongen door de fanatieke Ajax-aanhang en antwoordde op zijn eigen manier.