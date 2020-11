Giggs opzij bij Wales na beschuldiging mishandelen vriendin

Britse media, waaronder The Sun, maakten melding van de aanhouding van Giggs. Hij zou in zijn woning in Manchester zijn vriendin hebben mishandeld, waarbij zij lichtgewond raakte. De voormalige vedette van ManUnited werd na verhoor op borgtocht vrijgelaten, maar de politie doet wel onderzoek. Giggs ontkende de aantijgingen. De politie bevestigde in een verklaring dat agenten op een melding waren afgegaan waarbij een vrouw van rond de dertig jaar lichtgewond was geraakt. ,,Een 46-jarige man werd gearresteerd op verdenking van mishandeling”, aldus het schrijven. Verdere details werden niet gegeven.