Golden State Warriors opnieuw NBA-kampioen

De Golden State Warriors kunnen opnieuw een NBA-kampioenschapsring om hun vinger schuiven. De titelverdediger besliste vannacht de finale tegen de Cleveland Cavaliers door ook het vierde duel in de best-of-seven serie te winnen: 108-85. Het is de derde NBA-titel in de afgelopen vier seizoenen voor de ploeg uit Oakland.