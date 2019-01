Groothuis sprint zich de schaatshemel in na horrorjaren

Als je hoort wat Stefan Groothuis eind 2007 overkwam, lopen de rillingen je over het lijf. Tijdens een training in Heerenveen doorkliefde hij met het vlijmscherpe ijzer van zijn rechterschaats zijn linkerachillespees. Een bloederig en vooral pijnlijk drama, de pees was voor de helft doorgesneden. In het seizoen dat Groothuis zijn grote internationale doorbraak dacht te beleven, wachtte hem een langdurige revalidatieperiode.

Hij herstelde van deze horrorblessure, knokte zich terug naar de top en richtte zich op de Winterspelen van 2010. Daar greep hij net naast een medaille. Het jaar daarop werd Groothuis opnieuw door onheil getroffen. Hij belandde namelijk in een depressie en worstelde met zelfmoordneigingen. Maar ook deze duivel versloeg hij. En niet zo’n beetje ook. Op 29 januari 2012 was er na alle ellende het grote geluk. Op het loeisnelle ijs van Calgary kroonde Groothuis zich tot wereldkampioen sprint.



De zon brak door. Eindelijk. De man die al jaren aan het internationale succes had mogen ruiken, die pijn en verdriet had overwonnen, bleek in de nazomer van zijn loopbaan een winnaar van hoofdprijzen. Groothuis pakte een paar maanden later de wereldtitel op de 1000 meter en in 2014 werd hij op deze afstand olympisch kampioen. Aansluitend op deze zonnige nazomer brak overigens vrij snel de herfst aan voor ‘Bokito’. Na twee magere seizoenen zegde Groothuis het schaatsen met een goedgevulde prijzenkast vaarwel.



Klik hier voor alle afleveringen van deze rubriek