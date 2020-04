Het ‘bloederigste’ schandaal uit de sporthistorie

Tom Williams knippert met zijn ogen. ,,Pardon? Wát moet ik doen?’’ De 22-jarige rugbyer van Harlequins heeft zojuist van de fysio een capsule met nepbloed in zijn handen gedrukt gekregen. Of hij straks, na een duel, daar even op wil kauwen. Het is zondag 12 april 2009. De Harlequins staan met 5-6 achter tegen Leinster in de kwartfinales van de Heineken Cup, de Champions League van het rugby. Coach Dean Richards wil zijn trapspecialist Nick Evans het veld in brengen, maar dat mag volgens de regels alleen als een speler in het veld vanwege een ‘blessure met bloed’ naar de kant moet.

Frambozenrode vloeistof gulpt even later uit de mond van Williams, die zo onschuldig mogelijk naar de kant sjokt. Het plan werkt. De scheidsrechter staat de wissel toe, specialist Evans mag het veld in. De dokter van tegenstander Leinster slaat het tafereel gade. Voordat de bloedende Williams in de kleedkamer verdwijnt, trekt hij de speler aan z'n mouw. ,,Sorry, mag ik even in je mond kijken?’’ Ook de reservespelers van Leinster roeren zich. ,,Dat is verdomme nepbloed!‘’

Sneetje

Williams duikt de kleedkamer in, samen met Wendy Chapman, de arts van Harlequins. Er wordt op de deur gebonkt. ,,Snel, maak een sneetje in m'n lip‘’, vraagt Williams aan de arts. Paniek in zijn ogen. De dokter maakt het sneetje, maar het is al te laat. Ze zijn er gloeiend bij, bovendien kennen de videobeelden geen genade. ‘Bloodgate’ vult de voorpagina's. De speler, de fysio en de clubarts krijgen een fikse schorsing. Coach Richards, de spil achter het schandaal, mag zich zelfs drie jaar niet meer op de velden vertonen.