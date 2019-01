Het drama van Rudy Langen bij de laatste Elfstedentocht

De laatste keer dat de Elfstedentocht werd uitgeschreven was in 1997. Daags na nieuwjaarsdag sprak voorzitter Henk Kroes de woorden ‘It giet oan’, en een uur later was er geen hotelkamer in Friesland meer te krijgen. Er zaten trouwens nog wel wat wakken in de 200 kilometer lange ijsvloer, maar Nederland zou Nederland niet zijn als de natuur niet een handje geholpen werd. Door middel van ijstransplantaties vulde de Friese brandweer de zwakke plekken op. Er kon geschaatst worden.



Henk Angenent won ‘m, die laatste Elfstedentocht. In een sprint van stervende zwanen rekende hij af met publiekslieveling Erik Hulzebosch. Maar het verhaal van toerrijder Rudy Langen uit Assen spreekt minstens zo tot de verbeelding. Rudy wilde het Elfstedentochtkruisje opdragen aan het kind dat hij een maand later zou krijgen, maar Rudy was één minuut te laat in Dokkum om de tocht af te mogen maken. Hij vloekte, en huilde hartverscheurende tranen in de microfoon van Tom Egbers. ,,Dan rij je ‘m nog een keer’’, opperde de optimistische NOS-verslaggever in een poging tot troosten. Maar daar had Rudy natuurlijk weinig aan. In de weken daarop ontving hij tientallen brieven als steunbetuiging. Hij kreeg zelfs van iemand een Elfstedentochtkruisje toegestuurd.



