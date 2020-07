Het gezicht van Paul Gascoigne toen zijn droom uiteenspatte

Al tijdens de sliding gaan de armen verontschuldigend de lucht in. Het is de eerste helft van de verlenging bij Duitsland - Engeland, de halve finale van het WK in Italië, en Paul Gascoigne voelt de bui hangen. De Engelse spelmaker heeft zojuist Thomas Berthold bij de zijlijn tegen de vlakte getackeld in een uiterste poging de bal te spelen. Gascoigne was te laat, dat beseft hij zelf ook, vandaar ook dat die armen meteen de lucht in gingen.