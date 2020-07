Het keerpunt in de carrière van Demy de Zeeuw

Elke dag belichten we een historisch sportmoment van dezelfde datum. Vandaag 6 juli 2010: Demy de Zeeuw krijgt een trap in zijn gezicht.

Eigenlijk ging alles heel voorspoedig met de loopbaan van Demy de Zeeuw. Er zat een akelig logische opbouw in: Go Ahead Eagles, Jong Oranje, uitblinker bij AZ, Nederlands elftal, transfer naar Ajax, WK voetbal. Veel te rimpelloos voor een jongensboek. Maar toen kwam de halve finale tegen Uruguay. Terwijl de onvoorstelbare kruisingraket van Giovanni van Bronckhorst zojuist was ingeslagen, beleefde Demy de Zeeuw het keerpunt in zijn carrière.

Inmiddels ligt de wereld aan zijn voeten en hoeft niemand medelijden te hebben met Demy de Zeeuw. De oud-voetballer werd ondernemer en die ondernemer debuteerde dit jaar in de selfmadelijst van zakenblad Quote. Maar toch vraag je je af hoe het gelopen was als Martín Cáceres die bewuste avond geen omhaal had geprobeerd. Was De Zeeuw, nu 37 jaar oud, nog steeds voetballer geweest? Was zijn bestaan in het profvoetbal niet vijf jaar geleden als een nachtkaars geëindigd in een degradatie met NAC?

Hoe dan ook, Martín Cáceres had op 6 juli 2010 het doelpunt van zijn leven in gedachten en trof daarbij Demy de Zeeuw vol in het gelaat. Bizar genoeg speelde de Nederlander de eerste helft nog wel uit. Zijn complete gebit hing op half zeven en zijn kop gonsde van een hersenschudding, maar adrenaline hield hem nog 20 minuten overeind. De naweeën bleven lang voelbaar, ontstekingen in de kaak volgden elkaar op en de voetbalcarrière belandde in een neerwaartse spiraal.