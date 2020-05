Het trauma van Schalke 04 na de absurde Bundesliga-ontknoping

Op 19 mei 2001, rond 17.15 uur, golft er een volksfeest door het stadion van Schalke 04. Uitzinnige supporters bestormen het veld, kluwen spelers knuffelen elkaar, trainers en bestuurders ballen ontroerd hun vuisten. Eindelijk is het gelukt. Op de zinderende slotdag van de Bundesliga heeft Schalke zich met pijn en moeite langs laagvlieger Unterhaching geworsteld, terwijl concurrent Bayern München in de laatste minuut de wedstrijd bij Hamburger SV uit handen heeft gegeven. Het bericht dat de wedstrijd in Hamburg is afgelopen, heeft Gelsenkirchen zojuist bereikt. Voor het eerst in de geschiedenis is de Bundesliga-landstitel voor Schalke 04.

Over de grens leefde men die dag enthousiast mee. Schalke 04 was namelijk een club met een Nederlandse enclave. Coach Huub Stevens had drie landgenoten in zijn selectie: Youri Mulder, Marco van Hoogdalem en Niels Oude Kamphuis, terwijl ook Johan de Kock nog op de loonlijst stond. Het feestje van Schalke was toch vooral ook een Nederlands feestje.