Het Utrechtse litteken luisterend naar de naam Wamberto

Wamberto de Jesus Sousa Campos kwam op zijn zestiende naar Europa om bij het Belgische Seraing te gaan spelen. Best een grote stap voor een Braziliaanse puber, zou je denken, maar dat is buiten de viriliteit van Wamberto gerekend. De jonge vleugelaanvaller had namelijk een zoon toen hij naar Europa kwam. Er zat kennelijk al wat levenservaring in de heuptas.

Via Standard Luik belandde de kleine Braziliaan bij Ajax, waar hij op 12 mei 2002 zijn naam in de geschiedenisboeken liet optekenen. Wamberto maakte die dag in de bekerfinale tegen FC Utrecht namelijk de bekendste buitenspelgoal uit de Nederlandse voetbalhistorie. Enkele meters stond de Ajacied achter de laatste verdediger, toen hij diep in blessuretijd voor doelman Harold Wapenaar opdook om de voorzet van Andy van der Meijde binnen te tikken. Boem, 2-2, verlengen. Uiteraard trok Ajax in die verlenging aan het langste eind. Anders waren we die buitenspelgoal van Wamberto al lang weer vergeten.