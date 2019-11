Het weekend van Sven, Max, Frenkie, Mathieu en Michael

Grand Prix van Brazilië

De een-na-laatste Grand Prix van dit seizoen wordt zondag verreden op het circuit van Interlagos in Brazilië. De wereldtitel is al vergeven aan Lewis Hamilton, maar er staan nog wel wat andere belangrijke zaken op het spel. De overwinning natuurlijk, het is een onmetelijke eer om ten overstaan van het racegekke Braziliaanse publiek de trofee op te tillen. Maar ook de strijd om de derde plek in de WK-stand is nog razendspannend. Die derde plek is op dit moment in handen van Charles Leclerc, maar Max Verstappen zit de Monegask op de hielen; slechts 14 punten is het verschil tussen beide talenten. En vlak ‘good old’ Sebastian Vettel niet uit. De Duitser volgt op 5 punten van Verstappen.

Vrijdag

• 15.00-16.30 uur: eerste vrije training

• 19.00-20.30 uur: tweede vrije training

Zaterdag

• 16.00-17.00 uur: derde vrije training

• 19.00-20.00 uur: kwalificatie

Zondag

• 18.10 uur: race

Bekijk hieronder de voorbeschouwing van verslaggever Rik Spekenbrink op de GP van Brazilië:

Wereldbeker schaatsen in Minsk

Op de dag dat in Nederland de eerste sneeuwvlokken vallen, begint in Minsk de wereldbekercyclus voor de schaatsers. De world cup mag als toernooi de afgelopen jaren dan iets gedevalueerd zijn, het is natuurlijk wel de eerste krachtmeting met de buitenlandse toppers. Bovendien zijn al onze schaatskampioenen gewoon naar Wit-Rusland afgereisd; Patrick Roest, Jorien ter Mors, Kjeld Nuis, Sven Kramer, Esmee Visser, Kai Verbij en vele andere landgenoten geven acte de présence in de Minsk Arena. Dat levert vanmiddag meteen een spetterend affiche op: Kramer tegen Roest op de 5000 meter.

Vrijdag

• Vanaf 15.30 uur: teamsprint (v), teamsprint (m), 3000 meter (v), 5000 meter (m)

Zaterdag

• Vanaf 13.00 uur: 500 meter (v), 1000 meter (m), 1500 meter (v), mass start (m)

Zondag

• Vanaf 13.00 uur: 500 meter (m), 1000 meter (v), 1500 meter (m), mass start (v)

Grand Slam of Darts

In Wolverhampton vindt deze week het toernooi tussen de topspelers van de twee toonaangevende dartsbonden (PDC en BDO) plaats. Er zijn nog acht mannen over - overigens alle acht spelers van de PDC - en die beginnen vanavond aan de kwartfinales. Michael van Gerwen is de enig overgebleven Nederlander in het toernooi. De Brabander, drievoudig winnaar van de Grand Slam of Darts, gaat morgenavond spelen om een plek bij de laatste vier. Engelsman Adrian Lewis is zijn tegenstander.

Vrijdag

• Vanaf 20.00 uur: kwartfinales (Glen Durrant - Michael Smith en Peter Wright - Dave Chisnall)

Zaterdag

• Vanaf 20.00 uur: kwartfinales (Gerwyn Price - Gary Anderson en Michael van Gerwen - Adrian Lewis)

Zondag

• Vanaf 14.00 uur: halve finales

• 20.00 uur: finale

Veldrijden

Woensdag overleed Raymond Poulidor, de grootvader van Mathieu van der Poel. Ondanks dit droevige nieuws besloot de Nederlandse wereldkampioen veldrijden dit weekend ‘gewoon’ deel te nemen aan de wereldbekerwedstrijd in Tabor (Tsjechië) en de Flandriencross in Hamme (België). Dit cyclocrossseizoen kwam Van der Poel tot dusver drie keer in actie. Driemaal reed hij oppermachtig naar de overwinning. Kan hij deze imposante reeks dit weekend een vervolg geven?

Zaterdag

• 13.15 uur: wereldbekerwedstrijd in Tabor (met Mathieu van der Poel)

Zondag

• 13.45 uur: Flandriencross in Hamme (met Mathieu van der Poel)

EK-kwalificatie

Als Oranje morgenavond in het uitduel met Noord-Ierland een punt pakt, weet Nederland zich voor het eerst sinds het WK 2014 verzekerd van een eindtoernooi. Maar bondscoach Ronald Koeman en zijn mannen zullen natuurlijk niet mikken op een gelijkspel. Oranje heeft immers nog een appeltje te schillen met de Noord-Ieren, tegen wie Nederland vorige maand in de Kuip misschien wel de matigste interland onder de huidige bondscoach speelde. Als alles goed verloopt, kan de afsluitende wedstrijd dinsdag in de Arena tegen Estland als een soort ‘feestwedstrijd’ worden beschouwd. Hoewel Koeman dat anders zal zien.

Zaterdag

• 20.45 uur: Noord-Ierland - Nederland

• 20.45 uur: Duitsland - Wit-Rusland

Dinsdag

• 20.45 uur: Nederland - Estland

• 20.45 uur: Duitsland - Noord-Ierland

Bekijk hieronder de voorbeschouwing op Noord-Ierland - Nederland met Hidde van Warmerdam, Maarten Wijffels en Sjoerd Mossou:

Nog meer sport

• ATP Finals (vanaf vrijdag 15.00 uur)



De ATP Finals, het toernooi voor de acht beste tennissers ter wereld, doet qua prestige niets onder voor de vier Grand Slams. Vandaag zijn de laatste groepswedstrijden: Nadal - Tsitsipas en Medvedev - A. Zverev. Zaterdag zijn de halve finales (15.00 uur en 21.00 uur), en zondag is de finale (16.30 uur).

• Argentinië - Brazilië (vrijdag 18.00 uur)

Het is ‘slechts’ een oefenpotje, met het King Saud University Stadium in de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh als discutabel decor. Maar de interland Argentinië - Brazilië blijft natuurlijk iets om voor te gaan zitten.

• MotoGP in Spanje (zondag 08.00 uur)

Op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia wordt zondag de laatste MotoGP-race van dit seizoen verreden. Spanjaard Marc Márquez heeft zijn wereldtitel al lang een breed binnen. Het draait dit weekend vooral om het afscheid van zijn landgenoot, drievoudig wereldkampioen Jorge Lorenzo.

• Overige EK-kwalificatieduels (vanaf vrijdag 18.00 uur)

Uiteraard wordt er dit weekend niet alleen gevoetbald in de poule van Oranje. Wellicht is vanuit Nederlands perscpectief het duel tussen Roemenië en Zweden (vrijdag 20.45 uur) het interessantst. Als de Scandinaviërs winnen, dan is Nederland bij plaatsing verzekerd van drie thuisduels in de groepsfase van het EK komende zomer.

• Zevenheuvelenloop (zondag 13.00 uur)

Vorig jaar liep de Oegandees Joshua Cheptegei een wereldrecord op de 15 kilometer op het parcours in Nijmegen. Dit jaar mikt de organisatie op een wereldrecord bij de vrouwen, daarvoor zijn enkele internationale toppers aangetrokken zoals Letesenbet Gidey uit Ethiopië en Agnes Tirop uit Kenia.

• Keuken Kampioen Divisie (vrijdag en zondag)