Het Wilhelmus of extra gymles

FIFA houdt wereldranglijst aan bij loting WK

14 september De FIFA houdt bij de loting voor het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar in Rusland de wereldranglijst aan. De 32 deelnemende landen worden verdeeld over vier potten. Gastheer Rusland en de zeven hoogstgenoteerde landen op de ranking van 16 oktober, komen in pot 1.