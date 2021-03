Hiddink begint met Curaçao met winst in WK-kwalificatie

In de eerste minuut was het al raak voor de equipe van bondscoach Hiddink. Oud-speler van FC Groningen Juninho Bacuna opende de score en maakte in de 35ste minuut ook de 3-0. De vorig jaar bij MVV vertrokken Anthony van den Hurk zorgde voor de 2-0. Vlak voor rust maakte Jarchinio Antonia (SC Cambuur) er 4-0 van.