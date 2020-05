Hoe Ajax met een halve B-ploeg Feyenoord in de Kuip vernederde

Als je de samenvatting van Feyenoord - Ajax van 18 mei 1995 bekijkt, valt één ding op: bij de Amsterdammers zit assistent Gerard van der Lem op de bank, Louis van Gaal ontbreekt. De Ajax-coach was namelijk in Italië om AC Milan te analyseren, een kleine week later de tegenstander in de Champions League-finale. Destijds werd dat nog vrij normaal gevonden ook, de trainer van Ajax die de Klassieker laat schieten om een komende opponent te bekijken. Vandaag de dag zou het toch wel wat stof doen opwaaien, ook al was Ajax al lang en breed landskampioen.

Niet alleen Van Gaal ontbrak die middag in de Kuip, het halve eerste elftal van Ajax werd gespaard met het oog op de finale tegen Milan. Van der Sar, Rijkaard, Kluivert, Litmanen, Ronald de Boer en Finidi kwamen niet in actie, spelers als Grim, die overigens een puike pot keepte, Reuser en Wooter kregen hun kans. Met deze halve B-ploeg liep Ajax in Rotterdam uit naar 0-5. Een grotere vernedering is lastig in te beelden.