Immers debuteert bij winnend Schevenin­gen: ‘Die duikt op het bankie en is morgenoch­tend pas wakker’

22 augustus Beschikken over een fitte selectie doet hij nog niet, maar trainer John Blok is zaterdag met zijn SVV Scheveningen wel voortvarend begonnen aan de Jack's League, de nieuwe naam van de tweede divisie. Bij het officiële debuut van Lex Immers loerden de Schollenkoppen op een late 0-1 tegen HHC Hardenberg. En die kwam er, nota bene via linksback Tyrone Owusu.