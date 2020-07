Hoe Steffi Graf een lolbroek in het publiek van repliek diende

Wat Steffi Graf in 1988 presteerde, heeft daarna nooit meer iemand haar nagedaan. De Duitse tennisster won dat jaar namelijk de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon én de US Open. Een zogeheten Grand Slam is een zeldzaamheid in de sport, slechts vier anderen lukten dat ooit. Graf voegde er zelfs nog wat extra glans aan toe door in één adem olympisch kampioen in Seoel te worden. Voor dit unieke kwintet moest een nieuwe naam bedacht worden: een Golden Slam.

Zoals het een echte sportgrootheid betaamt, had Steffi Graf een geduchte tegenhanger, een concurrent naast wie haar klasse nog meer tot uiting kwam. In Grafs geval was dat Monica Seles, een kreunende Joegoslavische die de Duitse begin jaren negentig dreigde te overvleugelen. Een idioot die zich fan van Graf noemde, stak daar een stokje voor door een mes in de rug van Seles te planten. De idioot slaagde in zijn plan, want Seles verdween jaren van de tennisbanen.

Op 4 juli 1996 werd Steffi Graf tijdens Wimbledon enigszins overdonderd door een lolbroek in het publiek die haar ten huwelijk vroeg. ‘Fräulein Forehand’ had zo’n twintig seconden nodig om de vraag op zich in te laten werken, maar kwam uiteindelijk - eerlijk is eerlijk - met een bijzonder sterk antwoord. Tot een huwelijk is het echter nooit gekomen. In 2001 trouwde Graf met de Amerikaanse tennislegende Andre Agassi.