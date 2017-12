Iedereen ziet het: Dumoulin is geen normaal mens

Het jaar van TomWe blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen. Vandaag aflevering zes: Tom Dumoulin doet op 28 mei wat nog nooit eerder is gedaan door een Nederlander. Hij wint de Giro d’Italia. Een kroniek van het grootste Nederlandse wielersucces sinds Joop Zoetemelk in 1980 de Tour de France won.