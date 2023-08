Inter Miami mede dankzij goal Messi naar finale bekertoernooi

Vincent kon seizoen­kaart niet meer betalen, maar dankzij hulp van fans zit hij toch weer op de tribune

Vincent Regeer (28) had dertien jaar lang een seizoenkaart bij ADO Den Haag, maar deze zomer moest hij die opzeggen vanwege financiële zorgen. Toen andere supporters dat lazen, zijn ze direct een grootschalige inzamelingsactie gestart. Toen een vriend de seizoenkaart kwam brengen, was Vincent sprakeloos: ,,Ik dacht dat hij gewoon even gedag kwam zeggen.”