Ironisch dat juist nu het optimisme rond Oranje zo diep is weggezakt

Als er één Oranje-liedje is dat de stemming rond het Nederlands elftal feilloos weet te vangen, dan is het uitgerekend een parodie van de satirische website De Speld. ,,We komen tot de achtste finale, dat is absoluut het maximale’’, zingt de pseudo-volkszanger Max Verstand vrolijk.,,Dit is ons niveau - en dat is wel prima zo.’’

Het nummer steekt komisch de draak met het vaak diepgewortelde optimisme rondom het Nederlands elftal, maar wat nog het meest ironisch is: dat optimisme is zelden zo diep weggezakt als nu, kort voor het EK van deze zomer.

Het moeizame 2-2 gelijkspel van woensdagavond in het Estadio Algarve hielp daar ook niet bij, al hoeft die wedstrijd niet per se een graadmeter te zijn. Het Nederlands elftal kende in de geschiedenis veel vaker slechte generale repetities, zelfs voor de toernooien van 1974 en 1988, toen het niet wist te winnen van respectievelijk Roemenië (0-0) en Bulgarije (1-2).

Maar als in de voorbereiding richting een eindtoernooi ‘alle details moeten kloppen’, dan beloven de afgelopen dagen weinig goeds. Op detailniveau lijkt soms haast alles mis te gaan. Bondscoach Frank de Boer versprak zich gisteravond voor de zoveelste keer, nu door Quincy Promes te verwarren met een FC Twente-speler: ‘Queensy Menig kan ook rechtsbuiten spelen’.

Voor de wedstrijd verscheen keeper Maarten Stekelenburg in de officiële opstelling van de KNVB, een fout die pas zo’n drie kwartier later werd rechtgezet. Het zijn geen wereldschokkende dingen, maar het paste feilloos in het rijtje knulligheden van vorige week.

Toen vergiste De Boer zich in de speelminuten van Donny van de Beek, en maakte bovendien een rommeltje van het afbellen van zijn afvallers. Een hip bedoelde spelerspresentatie van de media-afdeling van de KNVB liep ook al in de soep.

Vaccinatie

Maar ook belangrijker zaken verlopen moeizaam. Rondom de vaccinatiebereidheid en -strategie ontstond volop onrust, onder meer nadat Matthijs de Ligt eerst zei af te zien van een prik, en daar later alsnog op terugkwam. Zes Oranje-spelers zagen vooralsnog af van vaccinatie, daartoe mede gevoed door allerlei praktische complicaties, maar ook in dit dossier ontbrak de strakke regie en communicatie vanuit de KNVB.

En dan was er nog de soap rond Jasper Cillessen en de keepers van Oranje. Bondscoach Frank de Boer besloot de keeper die hij vorige week nota bene nog ‘eerste keus’ noemde, een paar dagen later helemaal niet mee te nemen naar het EK. Cillessen werd positief getest op corona, maar kampte niet of nauwelijks met klachten. Toch zette De Boer de 60-voudig international buitenspel.

Een beslissing die onmiskenbaar de indruk wekte van een semi-politieke keuze. Nu Maarten Stekelenburg op pole-position staat bij Oranje, kwam het De Boer vermoedelijk niet zo heel slecht uit om de binnen Oranje weinig populaire Cillessen thuis te laten. De woedende Gelderse keeper zag dat complotje ook op die manier, liet weten stomverbaasd te zijn - en haalde openlijk uit in De Telegraaf.

Het draagt allemaal bij aan een voorbereiding die onbeholpen en onrustig oogt, zo vlak voor het EK. Dat Cillessen zo fel reageerde in het openbaar, zegt ook iets over het aanzien en de autoriteit van bondscoach De Boer. Het is haast niet voor te stellen dat ontevreden Oranje-internationals zich onder voorgangers zoals Louis van Gaal of Ronald Koeman ook zo scherp hadden uitgelaten. Ook zij namen impopulaire beslissingen, of vergisten zich wel eens in een naam, maar het meeste waaide snel over.

5-3-2

En dan was er - niet onbelangrijk richting een voetbalkampioenschap - ook nog het voetbal zelf. Het tegen Schotland toegepaste 5-3-2 systeem leidde óók weer tot volop discussie, niet in de laatste plaats door de ronduit moeizame en stroperige uitvoering. Scepsis die niet alleen bij het publiek en de pers leefde, maar opvallend genoeg ook bij de spelers.

Memphis Depay werd er woensdag voor de camera's nog niet bepaald vrolijk van. Verdediger De Ligt, onwennig spelend aan de linkerkant van het centrum, uitte bij de NOS op televisie nog wat duidelijker zijn zorgen. ,,Voor mij is dit een omslag’’, zei de Juventus-speler. En over de kritiek op het systeem: ,,Dat is een terechte gedachte. Daarom proberen we ook op twee systemen te trainen. Toen we 4-3-3 gingen spelen, kwamen we beter in ons spel.’’

Het maakt het laatste oefenduel van komende zondag met Georgië nog wat interessanter, en enigszins beladen bovendien. De Boer heeft zijn selectie min of meer ingericht op het spelen van 5-3-2. Alsnog een switch maken, zou niet echt van rechtlijnigheid getuigen, nog los van de verspilde uren op het trainingsveld, in nota bene de kortste toernooivoorbereiding ooit.

Over negen dagen trapt het Nederlands elftal zijn eerste toernooi af in zeven jaar, thuis tegen Oekraïne. Wat helder is: het kan zich weinig gedoe en gekluns meer permitteren.