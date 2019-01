John McEnroe wordt gediskwalificeerd op Australian Open

Je zou de sportman John McEnroe tekortdoen door hem slechts te herinneren als een wandelende tijdbom die de tennisbanen onveilig maakte. De Amerikaan was in de jaren tachtig namelijk een van de beste spelers in het profcircuit. Qua prestaties en prijzen zat hij ongeveer tussen Djokovic en Murray in. In het enkelspel boekte McEnroe zeven Grand Slam-overwinningen. In het dubbelspel zelfs negen.

Toch waren er ook die uitbarstingen. ‘Big Mac’ schold zichzelf regelmatig de huid vol, en minstens zo vaak moest zijn omgeving eraan geloven. Neem de Australian Open van 1990. McEnroe kreeg een eerste waarschuwing voor het intimiderend aankijken van een lijnrechter. Even later smeet hij na een verloren punt zijn racket tegen de grond. De umpire waarschuwde McEnroe nogmaals, dit keer voor het kapotmaken van zijn racket. Er was namelijk een luide krak te horen geweest. Daarop ontstond een heftige semantische discussie of het racket al dan niet daadwerkelijk kapot was. ,,Hoezo kapot? Ik kan er toch gewoon mee doorspelen?’', riep de Amerikaan met het gebarsten racket in z’n hand. Maar de straf werd niet ingetrokken.



Dat zinde McEnroe voor geen meter. Terwijl hij terugliep naar de baseline adviseerde hij de scheidsrechter om bepaalde handelingen te verrichten met diens moeder. Handelingen die niemand met zijn eigen moeder zou moeten verrichten. Toen was de maat wel zo’n beetje vol. Het antwoord van de umpire was dan ook eenvoudig: ,,Code violation, further abuse. Default mister McEnroe. Game, set, match.’' De Amerikaan kon zijn spullen pakken.



Klik hier voor alle afleveringen van deze rubriek