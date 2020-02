Kabinet trekt 14 miljoen euro uit voor bestrijding racisme

Zo wordt flink ingezet op ‘slimme technologie’, zoals camera’s en speciale geluidsapparatuur, waarmee geluid gericht kan worden vastgelegd. Dat kan helpen bij het opsporen van daders van racistische spreekkoren. ,,Komende maanden gaan we met bedrijven die hier goed in zijn die slimme technologie extra ontwikkelen. Daar gaat geld naartoe. Ook voor amateurverenigingen komt hiervoor budget’’, aldus minister Bruins.

Ook komt er een voetbalapp, waarmee supporters anoniem melding kunnen maken van wantoestanden op de tribune. Bruins: ,,In Engeland hebben we gezien dat het melden via een app kan helpen doordat een steward iemand aanspreekt. Dat willen we ook in Nederland. We hebben al een app, maar dat moet nog beter verbonden worden.’’