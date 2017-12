Eindejaarsserie Sofia, Danny Blind en de schoonheid van het menselijk tekort

9:00 We tellen dagelijks af tot het einde van het jaar met een persoonlijk relaas van verslaggevers. In aflevering 6 van de eindejaarsserie vertelt Sjoerd Mossou over Bulgarije-Nederland. 'Vermoedelijk de slechtste interland uit de geschiedenis, en sowieso de slechtste die ik ooit zag.'