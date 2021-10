Kimmich heeft ‘bedenkingen’ tegen vaccineren, VVV-sensatie Giakoumakis kan het ook bij Celtic

Overal waar volleybal­ster Celeste Plak in Japan gaat, volgt haar schaduw: tolk Eriko

22 oktober Overal waar Celeste Plak (25) in Japan gaat, volgt een schaduw haar op de voet. Het is tolk Eriko, de enige met wie de Apeldoornse volleybalster zich verstaanbaar kan maken bij haar nieuwe club Victorina in Himeji. ,,Met teamgenoten doe ik alles op een Jip en Janneke-manier, met handen en voeten.”