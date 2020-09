Koolhof bereikt halve finale dubbelspel op US Open

De Nederlandse tennisser Wesley Koolhof heeft met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic de halve finales bereikt van de US Open. Het als achtste geplaatste koppel was in New York in twee sets te sterk voor het Belgische koppel Sander Gille/Joran Vliegen: 7-6 (6) 6-3.