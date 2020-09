Kroonprins Thiem lost belofte in en wint US Open na zenuwslopende finale

De nieuwe grand slam-kampioen in het mannentennis heet Dominic Thiem. De 27-jarige Oostenrijker repareerde in de US Open-finale een 2-0 achterstand tegen Alexander Zverev: 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6.

Een innige knuffel, het was eigenlijk niet de bedoeling. Maar o, zo logisch dat het gebeurde, na een bloedstollende US Open-finale tussen goede collega’s Dominic Thiem en Alexander Zverev. Na vier uur maakte één fout van Zverev het verschil tussen winst en verlies.

De Oostenrijker mag zich na jarenlange inspanningen eindelijk grand slam-winnaar noemen. Thiem had voorafgaand aan zijn vierde grand slam-finale gezegd dat een eventuele vierde nederlaag wel eens tussen zijn oren zou kunnen gaan zitten. Het scheelde niets of het was zo ver gekomen. Hij kroop door het oog van de naald, maar verzilverde zijn derde matchpoint in de tiebreak van de beslissende vijfde set.

Merkwaardig verloop

Wat een merkwaardige wedstrijd was het geweest. De eerste set ging verrassend en vlot naar Zverev. Hij serveerde sterk en speelde aanvallender en energieker. Vooral met zijn forehand deelde hij ongenadig uit. En Thiem, was het spanning, was hij niet helemaal fit? Na een sterk toernooi was hij de grote favoriet voor de titel. Zverev had juist veel minder indruk gemaakt. Maar met die gedachte in zijn hoofd maakte de Oostenrijker fouten, liet zich achteruit drukken en leek stram.

Thiem en Zverev waren twee logische finalisten, in die zin dat ze tussen het geweld van Djokovic en Nadal de afgelopen jaren de meeste partijen wisten te winnen. Sinds 2016 noteerde Thiem 226 zeges, Zverev 217. De twee speelden de meeste toernooien, werkten dus het hardst om klaar te zijn voor als de kans zich zou voordoen om een grand slam te winnen. Thiem haalde al drie keer de finale. Maar tegen Nadal (2x) en Djokovic was hij op Roland Garros (2018, 2019) en de Australian Open dit jaar niet opgewassen. Zverev beleefde een primeur.

Ploeteren

Maar die bleef frank en vrij tennissen. En Thiem bleef ploeteren. Hij stapelde fout op fout, werd opnieuw twee keer gebroken en onderging het allemaal gelaten. Op 2-5 kreeg hij een middeltje van de fysio. Wellicht in verband met de lichte voetblessure die hij opliep in de halve finale tegen Daniil Medvedev. En zowaar ging het daarna beter. Hij repareerde één break en overleefde nog vier setpunten, voordat Zverev op het vijfde alsnog toesloeg en er 2-0 van maakte.

De opleving van Thiem leek van korte duur. Hij werd ook in de derde set vroeg gebroken, een snelle en eenzijdige finale leek in de maak. Maar Thiem brak terug en zag dat Zverev wisselvalliger ging spelen. Op 4-5 leverde de Duitser een heel zwakke game af en stond het ‘ineens’ 2-1.

Het niveau, de hele partij al niet bijzonder hoog, bleef ook in de vierde set matig. Spannend was het wel, al hielpen het aanvankelijke gebrek aan emoties bij de spelers en het lege stadion niet. Het ging enige tijd ‘op service’, maar Thiem was net iets minder wisselvallig. Op 4-3 plaatste hij een break, genoeg om er een vijfsetter uit te slepen.

Eindelijk emotie

Daarin was er plots volop emotie, vooral van Zverev. Na ieder een vroege break te hebben geplaatst ging het lang gelijk op. Zverev ging er op 4-3 en de opslag bij Thiem voor en zijn aanvalslust werd beloond met een break naar 5-3. Maar het serveren voor zijn eerste grand slam-titel ging mis na een reeks fouten. Het werd 5-5, wie deze partij zou gaan winnen was werkelijk niet te voorspellen. Thiem brak naar 5-6, maar liet zich ook terugbreken. En dus moest een tiebreak beslissen over de US Open-titel.

Thiem zat daarin tegen de kramp aan, hij strompelde tussen de punten door. Maar Zverev was zenuwachtig, getuige twee lelijke dubbele fouten. Het werd 2-2, 3-3, maar toen leek Thiem een beslissend gaatje te slaan. Vanaf 6-4 waren de eerste twee matchpoints niet aan hem besteed, maar een backhand van Zverev in de tramrails maakte uiteindelijk een einde aan de finale.

Nieuwe kampioen

Zo kreeg het mannentennis voor het eerst sinds zes jaar een nieuwe grand slam kampioen, toen Marin Cilic de US Open wist te winnen. Sinds 2017 was het steeds een van de ‘grote drie’ die de majors verdeelden. Een hele generatie tennissers leek te worden overgeslagen. Tot deze US Open. Roger Federer is geblesseerd, Rafael Nadal richt zich op Roland Garros. En Novak Djokovic schakelde zichzelf uit.

Want aan de titel van Thiem zal altijd ook het verhaal kleven van Djokovic. De Serviër was de absolute favoriet om het toernooi te winnen. Maar in een leeg Arthur Ashe Stadium verloor Djokovic het hoofd, in zijn vierderondepartij tegen Pablo Carreno Busta. Nadat hij een lijnrechter had geraakt met het wegslaan van een bal, werd hij gediskwalificeerd. Het was hét verhaal van het toch al atypische grand slam in New York. Maar daar heeft Thiem, terecht, geen boodschap aan. De kroonprins loste eindelijk zijn belofte in.

Volledig scherm Dominic Thiem © AFP

Volledig scherm Alexander Zverev viert het binnenhalen van een game. © EPA

Volledig scherm Alexander Zverev © EPA

Volledig scherm Dominic Thiem regaeert gefrustreerd op een gemist punt in de derde set van de wedstrijd. © AFP