LA Dodgers van Kenley Jansen nog één zege verwijderd van winst World Series

De Dodgers leidden in het stadion van Arlington (Texas) na twee innings al met 3-0, mede dankzij een homerun van Joc Perderson. Tampa Bay kwam in de derde inning terug tot 3-2. In de vierde inning voorkwamen pitcher Clayton Kershaw en catcher Austin Barnes de gelijkmaker van de Rays. Kershaw wierp de bal rechtstreeks in de handen van Barnes, die precies op tijd Manuel Margot kon aftikken voordat hij de thuisplaat kon toucheren. Met een homerun in de vijfde inning van Max Muncy liepen de Dodgers uit naar 4-2.

Werper Kenley Jansen kwam niet in actie bij de Dodgers. Hij speelde zondag een onfortuinlijke rol, want in zijn werpbeurt draaide Tampa Bay een achterstand van 7-6 om in 8-7 winst. Het zesde duel in de World Series is dinsdag. De ploeg uit Los Angeles kan het dan afmaken en voor het eerst sinds 1988 de titel veroveren in de MLB.