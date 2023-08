Lionel Messi breidt doelpuntenreeks uit en leidt Inter Miami naar bekerfinale én internationaal debuut

Eerder had Jozef Martinez namens Inter Miami voor de openingstreffer gezorgd in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Op slag voor rust zorgde oud-Barcelona-speler Jordi Alba voor 0-3, waardoor Miami al met één been in de finale leek te staan. In de tweede helft deed Alejandro Bedoya nog wat terug namens Philadelphia Union, maar echt in gevaar kwam de ploeg van aanvoerder Messi niet meer. Een kleine tien minuten voor het eindsignaal bepaalde Miami-aanvaller David Ruiz de eindstand zelfs nog op 1-4. Op zaterdag 19 augustus speelt Inter Miami de bekerfinale tegen Nashville SC. De Amerikaanse club versloeg in de halve finales het Mexicaanse Monterrey (2-0).

Champions Cup

Inter Miami doet mede dankzij Messi volgend jaar voor het eerst mee aan een internationaal toernooi. De Argentijn, deze zomer overgekomen van Paris Saint-Germain, leidde zijn nieuwe werkgever naar de finale van de Leagues Cup geleid. Inter Miami is daardoor nu zeker van deelname aan de Concacaf Champions Cup, het belangrijkste toernooi voor clubs uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De Concacaf Champions Cup is vergelijkbaar met de Champions League in Europa.



,,Ons doel was om ons te plaatsen voor een internationale competitie volgend seizoen en dat hebben we bereikt”, zei trainer Gerardo Martino na de zege in de halve finale op Philadelphia Union (1-4). ,,Het belangrijkste was dat we ons zouden plaatsen voor de Concacaf Champions Cup. Nu dat is gelukt, gaan we ons voorbereiden op de finale. We willen dit toernooi winnen. We zijn zeer gemotiveerd en vol vertrouwen.”