LIVE | Arsenal wil derby tegen Spurs uitstellen, Lionel Messi nog altijd aan de kant

Hartono debuteert op Australian Open, De Jong en De Vroome struikelen over laatste horde

Arianne Hartono mag zich op gaan maken voor haar debuut in een grandslamtoernooi. De 25-jarige Meppelse won vanochtend ook haar derde partij in het kwalificatietoernooi van de Australian Open en bereikte daarmee het hoofdtoernooi. Jesper de Jong en Indy de Vroome slaagden daar niet in.

12:51